Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt konnte den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beenden, für den ATX gab es am letzten Handelstag der Woche den dritten Gewinntag in Folge und er konnte um 0,8% zulegen, das ergibt für die gesamte Woche eine Verbesserung von stolzen 4,0%. Zum Wochenausklang stand außerdem das Sondertreffen der EU-Energieminister im Fokus, spätestens bis Ende September sollen europäische Maßnahmen gegen die hohen Strompreise stehen, eine entsprechende Frist setzte die gegenwärtige EU-Ratspräsidentschaft am Freitag bei einem Krisentreffen der für Energie zuständigen EU-Minister. Die Nachrichtenlage zu Einzelunternehmen blieb in Wien auch am Freitag insgesamt mager. Die im ATX stark gewichteten ...

