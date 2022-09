Paion beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Bei den Tagesgewinnern ganz vorne kann sich der Titel damit platzieren. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Tief bei 0,83 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Für Putkäufer oder Leerverkäufer bieten sich nämlich nun verbilligte ...

