Für die Gestaltung ihres Geschäftsberichts 2021/22 konnte die Zumtobel Group in diesem Jahr mit UNStudio das niederländische Architekturbüro Ben van Berkel gewinnen. In Zusammenarbeit von UNStudio mit dem Grafikdesign-Duo Bloemendaal & Dekkers ist eine visuelle Reflexion zum Thema Transformation in der Architektur und der gebauten Umwelt entstanden, informiert Zumtobel. Der 31. gestaltete Geschäftsbericht zeigt in diesem Kontext unter dem Titel "Transform" die kreativen Schaffensprozesse aus den Arbeiten von UNStudio über die letzten drei Jahrzehnte.

