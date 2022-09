Die Gemengelage aus Rezessionsangst, Inflation und steigenden Zinsen belastet auch die Kurse kleiner Unternehmen. So manches erweist sich aber auch als resilient. Die drei Fragen gehen diesmal an Pascal Klein, CEO von Pyrum Innovations. 12. September 2022. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Das Scale-Segment leidet weiter unter der allgemein angeschlagenen Stimmung. "Junge Unternehmen haben es derzeit besonders schwer", erklärt Pascal Klein, CEO des Scale-Mitglieds Pyrum Innovations. Der Scale All Share, ...

