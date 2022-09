Die B&C-Gruppe, die bekanntlich an den börsenotierten Firmen Lenzing, Amag und Semperit beteiligt ist, steigt über die B&C Innovation Investments GmbH bei der Münchener Awake Mobility ein. Das Technologieunternehmen entwickelt den Angaben zufolge eigene Hardware- und Software-Lösungen zur Echtzeit-Fahrzeugdatenerfassung von Bussen, mit denen Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Umweltfreundlichkeit wesentlich gesteigert werden können. Die B&C Innovation hält u.a. auch Anteile an der börsenotierten Frequentis oder dem Börsekandidaten TTTech.Frequentis ( Akt. Indikation: 26,00 /26,30, 3,77%) Für die Gestaltung ihres Geschäftsberichts 2021/22 konnte die Zumtobel Group in diesem Jahr mit UNStudio, Ben van Berkel, ein ...

