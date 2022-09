Für Anteilseigner von Plug Power kommt es heute knüppeldick. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Damit ziert der Titel das Tabellenende der Rangliste. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Plug Power, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Zwar müssen die Anleger heute mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund elf Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Der Titel hatte diesen Höchstwert zuletzt bei 31,79 EUR gefunden. Die Spannung ist also kaum zu überbieten.

Der viel beachtete Mittelwert der vergangenen 200 Handelstage beträgt 21,50 EUR. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...