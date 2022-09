Marinomed Biotech nimmt in den kommenden Wochen an mehreren Investoren- und Biotechkonferenzen teil. Hier eiin Überblick: Baader Investment Conference: Small-Cap Day (link)23. September 2022 - München, DeutschlandDie von der Baader Bank Gruppe organisierte jährliche Konferenz bietet börsennotierten Unternehmen die Möglichkeit, sich Investoren des europäischen Kapitalmarktes zu präsentieren und zu networken.Andreas Grassauer, CEO, und Stephanie Kniep, Head of Investor Relations, stehen für Gespräche zur Verfügung. Eine Unternehmenspräsentation ist für den 23. September von 14:50 bis 15:30 Uhr MESZ geplant.The Finest CEElection Investor Conference 202203.-04. Oktober 2022 - Wien, ÖsterreichDiese Konferenz der Erste Group ...

