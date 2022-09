TinOne Resources meldet Bohrergebnisse mit außergewöhnlich hohen Zinngehalten außerhalb des historischen Ressourcengebiets, Aztec Minerals schließt die ersten 7 Bohrlöcher seines Phase-3-Kernbohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Cervantes ab, Li-Metal gibt bekannt, dass es Hatch Ltd. mit der Durchführung einer Konzeptstudie für Li-Metals Produktionsanlage für metallisches Lithium in kommerziellem Maßstab beauftragt hat, und eine neue magnetische Untersuchung von Mawson Gold zeigt mehr als 30 neue Goldziele in einem Gebiet von 4 x 4 km.