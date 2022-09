Vonovia SE -1.16% permanentReturn (PRORE): Völlig unterbewertet, wir reden von vermieteten Immoblien, nicht von einer Hipster- Bartlockendreher Firma die Lockenshampoo für 50€ herstellt. Gewohnt wird immer, auch in Krisen. Und nein es wird keinen Preisrutsch um 50 % bei Immoblien geben, dann würd ich dort einsteigen, genau wie viele andere und deshalb wird das nicht passieren. Der Börsenkurs spiegelt aber genau dieses Szenario wider. (13.09. 11:02) >> mehr comments zu Vonovia SE: www.boerse-social.com/launch/aktie/vonovia_se Münchener Rück 0.89% permanentReturn (PRORE): 10 % des Depot in Mu-re und 47% im Plus es wird zeit einige Gewinne mitzunehmen.. (13.09. 10:54) >> mehr comments zu Münchener Rück: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...