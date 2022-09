UBM Development kauft ein Grundstück im Düsseldorfer Medienhafen. Auf acht oberirdischen Stockwerken soll ein Bürogebäude in Holz-Hybrid-Bauweise mit mindestens 10.000 m2 Bruttogeschoßfläche und unterirdisch auf über 4.000 m2 Bruttogeschoßfläche 105 Stellplätzen entstehen. CEO Thomas G. Winkler: "Wir nutzen die aktuelle Schockstarre am Transaktionsmarkt, um unsere konservative Pipeline weiter aufzustocken." Verkäufer der Liegenschaft ist eine Familienholding. Der Kaufpreis beträgt 1.335,00 Euro pro Quadratmeter BGF.UBM ( Akt. Indikation: 32,00 /32,40, 0,94%) Die Wolftank Group verzeichnet einen guten Auftragseingang, allein in den letzten Wochen seien im Wasserstoff- und LNG-Bereich Aufträge in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...