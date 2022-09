Yousign analysiert das digitale Angebot der Banken in Deutschland. Die Neo-Bank N26 bietet den besten digitalen Service, dicht gefolgt von der Commerzbank. Die Banken setzen bei ihren digitalen Dienstleistungen auf unterschiedliche Schwerpunkte. Berlin, 13. September 2022 - Die umstrittene Neo-Bank N26 bietet nicht nur an, aus dem sogenannten "space" zu bezahlen, sondern schneidet mit ihrem digitalen Angebot unter deutschen Banken am besten ab. Das ergibt eine Untersuchung von Yousign (www yousign ...

Den vollständigen Artikel lesen ...