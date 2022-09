In New York leben die meisten Millionäre. Generell dominieren die USA dominieren die Weltrangliste der 20 Städte mit den meisten Millionären im Jahr 2022, in New York leben 345.600 Millionären, weitere amerikanische Städte - San Francisco, Los Angeles, Chicago, Houston und Dallas sichern sich ebenso Plätze auf der Rangliste der reichsten Städte der Welt. Tokio liegt auf Platz 2 mit 304.900 vermögenden Einwohnern, die mehr als eine Million US-Dollar besitzen, und London, das viele Jahre lang die reichste Stadt der Welt war, fällt auf Platz 4 hinter die San Francisco Bay Area mit nur 272.400 Millionären zurück, so der neueste Henley Global Citizens Report. Zwei chinesische Städte, Peking (9.) und Shanghai (10.), schaffen es in ...

