OMV und Ryanair haben eine Absichtserklärung zur Lieferung von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff (Sustainable Aviation Fuels - SAF) an Ryanair-Flughäfen in Österreich, Deutschland und Rumänien unterzeichnet. Erst gestern hat OMV einen erweiterten SAF-Deal mit Lufthansa verkündet. Obwohl die begrenzte Produktion von SAF weiterhin ein globales Luftfahrtthema ist, ermöglicht diese Vereinbarung Ryanair in den nächsten acht Jahren (ab 2023) den einzigartigen Zugang, bis zu 160.000 Tonnen (53 Mio. Gallonen) SAF von OMV zu beziehen, betont OMV. Dies würde einer Reduktion von insgesamt über 400.000 Tonnen CO2 entsprechen, was etwa 25.000 Flügen von Ryanair auf der Strecke Dublin - Wien gleichkommt.

Den vollständigen Artikel lesen ...