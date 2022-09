DGAP-Ad-hoc: Bitcoin Group SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognoseänderung

Bitcoin Group SE gibt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022 bekannt und passt Jahresprognose an



14.09.2022

Bitcoin Group SE gibt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2022 bekannt und passt Jahresprognose an Herford, 14. September 2022 - Die Bitcoin Group SE (ISIN DE000A1TNV91) hat das erste Halbjahr 2022 nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz von EUR 5,6 Mio. abgeschlossen. Im ersten Halbjahr 2021 belief sich der Umsatz auf EUR 17,7 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf EUR 2,7 Mio. nach EUR 14,4 Mio. in der Vorjahresperiode. Der Umsatz- und Gewinnrückgang resultiert im Wesentlichen aus der geringeren Nachfrage nach Kryptowährungen und damit verbundenen Transaktionserlösen auf der von der Tochtergesellschaft futurum bank AG betriebenen Handelsplattform Bitcoin.de. Aufgrund des Kursrückgangs der gehaltenen Kryptowerte ist zudem nach dem Niederstwertprinzip eine entsprechende Abschreibung auf die Einstandskurse des Eigenbestandes vorgenommen worden. Unter Berücksichtigung der verschlechterten Marktverhältnisse ist die Bitcoin Group SE gezwungen, ihre ambitionierten Ziele für das Geschäftsjahr 2022, die einen leicht rückläufigen Umsatz und ein EBITDA im oberen einstelligen Millionenbereich vorsahen, anzupassen. Die Gesellschaft geht nunmehr von einem stark rückläufigen Umsatz aus. Das EBITDA wird im unteren einstelligen Millionenbereich erwartet.

