Sehr geehrte Leser/Innen,Seit dem letzten Update 6.9.2022 notierte der DAX-Index, ausgehend von einem Schlusskurs von 12871.45 Punkten, nicht bis in die X-Sequentials Kurszielzone bei 12255 Punkten bis 12110 Punkten tiefer, sodass ein weiterer Kursverfall ausblieb. Es wurde die Prognose eines Kursanstiegs bis in den Kursbereich der X-Sequentials "X" Marke des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters bei 13455.70 Punkten bis 13650 Punkten erfüllt. Der Hochpunkt lag am 13.9.2022 bei 13564.83 Punkten. ...

