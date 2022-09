Düsseldorf, 15. September 2022 - Der steigende Strombedarf, ein ungemein positives politisches Klima und wachsende Möglichkeiten der Diversifikation machen Investments in Erneuerbare Energien immer attraktiver. Und das sind nicht die einzigen Vorteile: "Gerade für institutionelle Investoren führt kaum ein Weg an den Erneuerbaren vorbei", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. Allein die Bekämpfung des Klimawandels macht Erneuerbare Energien zum Megatrend. "Dazu kommt ein steigender Strombedarf durch mehr IT, durch die zunehmende E-Mobilität und den Umbau der Industrie weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...