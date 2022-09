Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 37 vom 15. September 2022: www.boersen-kurier.at - So investieren jetzt die Profis: Trotz Inflation und Krieg vertrauen erfolgreiche Wall-Street-Gro¨ßen bestimmten Aktien- Anleger aufgepasst! Politik greift in den Energiemarkt ein- Porsche rast an die Bo¨rse. Alles zum Riesen-Ipo der Top-Marke- Kein Grund zur Sorge Austro-AGs bleiben zuversichtlich- Wochenschau. ESG ist nicht Aufgabe von Unternehmen, meint Andreas Unterberger- Deutschland. Die Sonderkonjunktur in der Auto-Branche ha¨lt an.- Lithium. Die USA wollen sich unabha¨ngiger von China machen, berichtet Korrespondent Jens Korte- Su¨dosteuropa. Die Tu¨rkei intensiviert den Rohstoffhandel mit Russland- Branchen. Uran-Aktien befinden sich abermals im Aufwa¨rtstrend- Young ...

