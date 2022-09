DJ X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte der Rocket League Community Octane.GG

X1 Esports unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme der Vermögenswerte der Rocket League Community Octane.GG

Nach Abschluss der Übernahme beabsichtigt X1, die Medien-Assets von Octane mit den kürzlich erworbenen Medien-Assets von ShiftRLE zu einer neuen Super-Destination für die 80 Millionen Spieler und Fans von Rocket League zusammenzuführen. . Es wird erwartet, dass die Transaktion die Position von X1 im Bereich der Video- und Gamingmedien mit den16.500 Social Media-Followern von Octane und den über 40.000 Followern von Shift stärken wird. . Octanes einzigartige Rocket League-Statistikdatenbank wird es dem neuen Shift/Octane-Hybrid ermöglichen,Rocket League-Fantasysport zu starten. . Rocket League hat weltweit durchschnittlich über 80 Millionen Spieler pro Monat . Die Akquisition wird dazu beitragen, die strategischen Prioritäten von X1 zu erfüllen, nämlich einvielfältiges Portfolio an Gaming-Assets aufzubauen und globalen Marken einen einzigartigen Zugang zu denZielgruppen der Generation Z zu bieten.

Vancouver, BC - 15. September 2022 - X1 Esports and Entertainment Ltd. ("X1 Esports" oder das "Unternehmen") (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Video Gaming- und Medienportfoliounternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb von Octane.GG ("Octane"), einer Online-Plattform für Fan-Statistiken, die sich auf das beliebte Videospiel Rocket League konzentriert, abgeschlossen hat (das "APA").

"Die Aufnahme von Octane in das X1-Portfolio wird unsere Position innerhalb des Rocket League-Ökosystems erheblich stärken", sagte Mark Elfenbein, CEO von X1. "Durch die strategische Kombination der Community-Assets von Octane mit denen unserer kürzlich angekündigten Akquisition ShiftRLE glauben wir, dass wir eine äußerst wertvolle Lücke für eine Rocket League-Mediendestination füllen und nutzen können."

Informationen zu Octane

Octane ist die führende Rocket League Esports-Statistikplattform, die detaillierte Match-Statistiken für die Top-Events in diesem Bereich bietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat Octane Daten für Hunderttausende von Spielen und Tausende von Spielern, Teams und Events gesammelt. Als primäre Quelle für Statistiken für Rocket League hat Octane einen wertvollen Fundus an Daten über die Geschichte und Entwicklung von Spielern und Teams von ihren Anfängen bis hin zum Spielen auf der Weltbühne zusammengetragen. Über die Plattform können Fans an Spieltagen live einchecken, um zu sehen, wie ihre Lieblingsspieler und -teams abschneiden, während Trainer und Kommentatoren die Daten nutzen können, um bessere Schlüsse zu ziehen und Analysen über die Entwicklung von Spielern und Teams zu erstellen. Die robusten Filter und umfassenden Daten machen Octane zu einer unübertroffenen Ressource für die große Community der Rocket League esports-Fans.

"Ich habe Octane als Student im Jahr 2017 entwickelt, um eine Lücke zu füllen, die ich als Rocket League Esports-Fan sah. Es ist unglaublich zu sehen, wie sehr sich der Bereich seither entwickelt hat, und ich freue mich, dass Octane mit X1 ein neues Zuhause hat, um diese wertvolle Ressource weiter auszubauen", sagte Kartik Patel, Gründer von Octane.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Rocket League-Statistikdatenbank von Octane bei der Einführung zukünftiger Angebote genutzt wird, wie z. B. ein mögliches Rocket League-Fantasy-Produkt, wie in der vorherigen Pressemitteilung von X1 vom 25. Juli 2022 beschrieben.

Über Rocket League

Rocket League ist einer der weltweit führenden Esports^1. Mit seinen 5-Minuten-Spielen, die Non-Stop-Action bieten, hat das Auto-Fußball-Hybridspiel seit seiner Einführung ein erhebliches Wachstum bei Spielern aller Bevölkerungsgruppen verzeichnet. Laut Active Player^2 gibt es inzwischen weltweit durchschnittlich 80 Millionen Spieler pro Monat.

Transaktionsbedingungen

Der Abschluss der geplanten Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung oder des Verzichts auf die Abschlussbedingungen des APA, einschließlich des Abschlusses von Beratungsvereinbarungen zwischen X1 und Schlüsselpersonen bei Octane (die "Beratungsvereinbarungen"). Das Abschlussdatum wird voraussichtlich am oder vor dem zehnten Geschäftstag nach der Unterzeichnung des APA liegen.

Gemäß dem APA erwirbt X1 100 % der Vermögenswerte von Octane und profitiert von den laufenden Dienstleistungen des Schlüsselpersonals von Octane für einen Gesamtpreis von (i) 35.000 USUSD in bar, wovon 17.500 USUSD bei Abschluss und 17.500 USUSD innerhalb von 45 Tagen nach Abschluss zahlbar sind.

Gemäß den Beratungsverträgen wird X1 beide Schlüsselpersonen von Octane als Berater für X1 einstellen, um den Betrieb des Mediengeschäfts von Octane fortzuführen. Elliot McSheen wird als Autor von Octane fungieren und Finn Groothengel wird als Statistiker tätig sein.

Über X1

X1 Esports and Entertainment Ltd. ist ein Spiele- und Unterhaltungsunternehmen, das Marken durch ein breit gefächertes Portfolio von Vermögenswerten, das ein Esports-Team, eine Talentmanagement-Agentur und andere integrierte Medien-Assets umfasst, dabei hilft, Marken mit Gen-Z- und Millennial-Publikum auf der ganzen Welt zu verbinden. Die Vermögenswerte des Unternehmens sind in drei Hauptbereichen angesiedelt: Media & Network, Creator Economy und Gaming & Esports. X1 wird sein bestehendes Portfolio durch eine Kombination aus organischem Wachstum und wertsteigernden Fusionen und Übernahmen weiter ausbauen.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Fußnoten:

^1 "Top 15 der beliebtesten PC-Spiele des Jahres 2022", Active Player, https://activeplayer.io/ top-15-most-popular-pc-games-of-2022/ (Zugriff am 22. Juli 2022).

^2 Siehe Anmerkung 1.

Rechtliche Hinweise

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf das Unternehmen und Octane wurden von den jeweiligen Parteien zur Verfügung gestellt, und das Unternehmen und seine jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten haben sich bei allen Informationen über Octane auf Kartik Patel als Gründer von Octane verlassen.

Der Abschluss der Akquisition von Octane unterliegt einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschluss von Beratungsverträgen mit dem Schlüsselpersonal von Octane und die Aushändigung der Abschlussdokumente, wie im APA vorgesehen. Die Transaktion kann erst dann abgeschlossen werden, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören der Abschluss der Übernahme der zu Octane gehörenden Vermögenswerte, das anhaltende Wachstum und die Beliebtheit von Rocket League, der Abschluss von Beraterverträgen mit dem Schlüsselpersonal von Octane, die Fähigkeit von Octane, sich in ShiftRLE zu integrieren oder überhaupt zu integrieren, und die erwarteten Synergien zwischen ShiftRLE und Octane [einschließlich der Bereitstellung von Fantasy-Sportoptionen für Rocket League]. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Nichterfüllung der Bedingungen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, sowie die Nichterfüllung der Transaktion, sich ändernde Markt- und Branchenbedingungen, die Fähigkeit von X1 und Octane, ihre jeweiligen Geschäftsstrategien umzusetzen, einschließlich der Pläne zur Integration von Octane und ShiftRLE, die anhaltende Relevanz der Medienkapazitäten von Octane, die Wettbewerbsbedingungen, ungünstige Branchenereignisse, die Verfügbarkeit von Kapital und die Finanzierung nach Bedarf. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsorientierten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des

