Die S Immo passt nach der mehrheitlichen Übernahme durch CPI Property Group (CPI) ihre Portfoliostrategie an. Und zwar sollen, wie bereits angekündigt, Wertzuwächse im deutschen Wohnportfolio "zeitnah realisiert werden", wie es heißt. Der Fokus soll auf Büroimmobilien in Hauptstädten in der Europäischen Union liegen, wie es heißt. Investiert werden soll etwa in Büroimmobilien in Ungarn und Österreich. Diskutiert wird laut S Immo die Akquisition der ungarischen Büroimmobilien der CPI (einschließlich der Immofinanz). Die S Immo rechnet infolge der Zukäufe und der Portfolio-Umstrukturierung ab 2023 mit deutlich positiven Auswirkungen auf ihre Ertragskennzahlen. S Immo ( Akt. Indikation: 22,70 /22,75, -0,11%) ...

