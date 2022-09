Der Logistik-Konzern FedEx zieht wegen der Konjunkturabkühlung seinen Ausblick fürs Gesamtjahr zurück. Das teilte der DHL-Konkurrent in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit. Zuvor hatte der S&P-500-Wert erschreckend schwache Eckdaten gemeldet. Die FedEx-Aktie crasht am Freitag und zieht die der Konkurrenten Deutsche Post und UPS mit in die Tiefe. Erschreckend schwache Eckdaten und eine Gewinnwarnung sorgen bei FedEx für einen Kurssturz. Die Aktie des Logistikers crasht am Freitag und verliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...