American Express-Aktionäre haben heute keinen Grund zu feiern. Das Kurstableau weist nämlich ein Minus von rund drei Prozent aus. Damit verbilligt sich der Wert jetzt auf nur noch 152,05 USD. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Kursverlauf von American Express der letzten drei Monate.Für eine ausführliche American Express-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Bei American Express steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Die Aktie müsste nur rund vier Prozent fallen, um neue 4-Wochen-Tiefs zu markieren. Bei 146,55 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Der Krimi dürfte also in den kommenden Tagen weiter gehen. ...

