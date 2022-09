Vollständig genehmigtes Projekt La India mit weiterem Meilenstein auf dem Weg zu 100.000 Unzen Goldproduktion

Die Strategie von Condor Gold besteht darin, das vollständig genehmigte Projekt La India in zwei Phasen zu erschließen und dabei die bereits erworbene neue SAG-Mühle zu verwenden.

Quelle: Condor Gold

Die Vorlage einer Machbarkeitsstudie für den Tagebau La India mit durchschnittlich 81.524 Unzen Gold pro Jahr in den ersten sechs Jahren bei relativ niedrigen Gesamtkapitalkosten von 106 Millionen US$ ist ein Meilenstein und verringert das Risiko für das Projekt weiter. Die Studie zeigt eine wahrscheinliche Mineralreserve von 7,3 Mio. Tonnen mit 2,56 Gramm Gold pro Tonne für 602.000 Unzen Gold und niedrige durchschnittliche "Life of Mine All-in Sustaining"-Cash-Kosten von US$ 1.039 pro Unze Gold.

Im Basisszenario mit einem Goldpreis von 1.600 US$ pro Unze ergibt sich somit ein interner Zinsfuß von 23 % und ein Nettogegenwartswert von 86,9 Millionen US$. In diesem Szenario ergibt die Mineralreserve im Tagebau La India Gesamteinnahmen in Höhe von 888 Millionen US$, die gesamten Betriebskosten für den Abbau, die Verarbeitung und die allgemeinen Verwaltungskosten belaufen sich auf 480 Millionen US$, was zu einem Betriebsgewinn von 408 Millionen US$ oder einer Betriebsmarge von 46 % führt. Nach Abzug der staatlichen und sonstigen Abgaben, aber vor Erhalt des Kapitals, beträgt der Betriebsgewinn 355 Mio. US$, was nach Ansicht von Condor ausreicht, um die Projektschulden bei den relativ geringen Vorabinvestitionen zurückzuzahlen.

Bei 2.000 US$ pro Unze Gold nach Zahlung der Lizenzgebühren, aber vor Betriebskapital, liegt der Betriebsgewinn bei 563 Millionen US$. In der Realität werden in den ersten Jahren der Produktion zwei genehmigte hochgradige Zuführungsgruben hinzukommen, wodurch sich die Goldunzenproduktion erhöhen wird. Die frühe Produktion wird mit 100.000 Unzen Gold pro Jahr angestrebt. Denn die wirtschaftliche Analyse in der Machbarkeitsstudie basiert nur auf dem Tagebau La India und umfasst weder die Mineralressourcen in den potenziell als Tagebau abbaubaren Gebieten Mestiza, America, Central Breccia oder El Cacao noch die unterirdischen Mineralressourcen in den Adersätzen La India, Mestiza, America, El Cacao, San Lucas oder Cristalito-Tatescame.