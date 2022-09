Nichts zu holen gb es zuletzt für Standard Lithium-Aktionäre. So liegen die Notierungen heute 9,61 Prozent niedriger als vor Wochenfrist. Insgesamt vier der fünf Handelstage beendete der Titel mit Rücksetzern. Dabei wurde es am Donnerstag mit einem Minus von 5,02 Prozent so richtig fies. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Die mittelfristigen Aussichten haben sich durch diese Verluste verschlechtert. Standard Lithium hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Nur noch rund sieben Prozent entfernt ist schließlich das 4-Wochen-Tief. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...