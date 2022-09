Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Börsepeople im Podcast S2/08: Alexander Eberan Alexander Eberan hat ein extrem breites Feld an Tätigkeiten im Kapitalmarkt ausgeübt, wobei sich sein Fokus nach und nach in Richtung Banking für gehobene Privatkunden verschoben hat. Aktuell ist er Leiter Private Banking Wien bei der Steiermärkische Bank und Sparkassen AG. Wir reden aber auch über Stationen in London, Zürich und Frankfurt, die Zeiten als Eurobond-Händler bei Strauss Turnbull und der UBS, wo Eberan Head of Kapitalmarktsyndikation von Eurobonds war, eine Tätigkeit als Unternehmensberater (Banken, Finanzdienstleister) bei Oliver, Wyman & Co, sowie dann die Wien-Ära und der Shift in Richtung ...

