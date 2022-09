Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Die Wiener Börse musste sich mit Kursverlusten in das Wochenende verabschieden, für den ATX ging es um 1,5% nach unten, wodurch auf Wochensicht ein Minus von 1,0% zu Buche stand. Bei den Einzeltiteln stand OMV im Zentrum der Aufmerksamkeit, die Erste Group meldete sich zu diesem Titel zu Wort und kürzte das Kursziel von 66,0 Euro auf 63,5 Euro, die Kaufempfehlung wurde beibehalten. Zusätzlich äußerte laut Medienberichten ein Konsortium aus vier Unternehmen in einem Brief Interesse an einer Beteiligung an der Öl- und Gasförderung der OMV, allerdings wurde die Anfrage eher vage gehalten, so dass laut Unternehmensangaben bis dato noch keine konkreten Gespräche geführt wurden, für den Titel ...

