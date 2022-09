Wieder einmal leiden müssen heute Vonovia-Aktionäre. So wird die Aktie rund drei Prozent nach unten durchgereicht. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon für 23,21 EUR den Besitzer. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Denn eine wichtige Auffangzone wurde damit unterboten. So fällt das Wertpapier heute auf den stiefsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bisher lag dieser untere Wendepunkt bei 23,50 EUR. In den nächsten Sitzungen fällt also die Entscheidung.

Die übergeordnete Perspektive wird über den 200-Tage-Durchschnitt bestimmt, der momentan bei 38,44 EUR verläuft. In der ...

