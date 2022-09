Volkswagen Vz. 0.97% Scheid (SPECIAL2): Die Katze ist aus dem Sack: Porsche soll am 29. September an die Börse gehen. Dazu werden die Papiere in einer Preisspanne zwischen 76,50 und 82,50 Euro je Stück angeboten. Aus dem Verkauf von insgesamt knapp 114 Mio. Aktien (inkl. 15 Mio. Papiere für eine mögliche Mehrzuteilung) wird ein Bruttoerlös von bis zu 9,39 Mrd. Euro erwartet. Mit dem Geld will der Konzern Investitionen in Elektromobilität und Digitales vorantreiben. Bei der Marktkapitalisierung für Porsche wird ein Wert zwischen 70 Mrd. und 75 Mrd. Euro anvisiert. Das ist weniger als vor den jüngsten Börsenturbulenzen erwartet worden war, aber im Rahmen dessen, was Analysten zuletzt prognostiziert hatten. Damit der Börsengang ein Erfolg wird, hat Volkswagen ...

