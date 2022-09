Die Immofinanz erwirbt insgesamt 53 Retail-Immobilien in Tschechien, Polen, Slowakei und Ungarn von ihrem Mehrheitsaktionär CPI Property Group. Der Kaufpreis beläuft sich auf 324,2 Mio. Euro. "Diese Akquisition beschleunigt nicht nur den Ausbau unserer führenden Marktposition bei Retail Parks in Europa und unserer Marke Stop Shop, sondern wird mit stabilen Mieteinnahmen von jährlich rund 25 Mio. Euro auch die Ertragskraft der Immofinanz nachhaltig stärken", kommentiert Immofinanz-CEO Radka Doehring.Immofinanz ( Akt. Indikation: 14,75 /14,76, -0,37%) Die Pierer Mobility-Aktie ist seit Montag in zwei neuen Indizes enthalten. Zum einen im ATX Global Players der Wiener Börse sowie auch im SPI ESG / SPI ESG Weighted-Indizes der SIX Swiss ...

