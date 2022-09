Indexumstellungen:20.09.2004: Palfinger kommt zum 2. Mal in den ATX, Uniqa scheidet aus dem ATX aus Bisher gab es an einem 20. September 22 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformanceam 20.09. beträgt -0,25%. Der beste 20.09. fand im Jahr 1993 mit 1,07% statt, der schlechteste 20.09. im Jahr 2001 mit -1,78%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 20.09. so: 0,00% (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.09.)

