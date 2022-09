Regelrechte Qualen müssen heute Plug Power-Anleger durchleben. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Das Wertpapier kostet damit nur noch 26,87 EUR. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Plug Power-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Plug Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Plug Power-Analyse einfach hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetrübt. Da Plug Power immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sechs Prozent. Diese Grenze ist bei 25,40 EUR zu finden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 21,43 EUR verläuft. Die große Bild ist demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...