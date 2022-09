Mit dem Absturz der Temperaturen und der Aussicht auf deutlich mehr Veranstaltungen in geschlossenen Räumen rückt auch das Corona-Virus wieder stärker in das Bewusstsein vieler Menschen. Und damit auch die Frage nach der nächsten Impfung gegen die aktuellen Virusvarianten. Passend dazu soll es hier noch in dieser Woche Neuigkeiten geben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gab per Twitter bekannt, dass er in Kürze mit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) rechnet. Zugelassen sind die Vakzine der Konzerne Biontech/Pfizer und Moderna in der EU bereits. Der deutsche Impfstoffhersteller ...

