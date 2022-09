Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Netflix den heutigen Handelstag. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit liegt der Preis nun bei 249,03 USD. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik:

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund 0,6 Prozent. 250,47 USD markieren bis heute diesen Hochpunkt. Bei Netflix ist also Hochspannung angesagt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...