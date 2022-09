DAX Index X-Sequentials Daytrading 21.9.2022Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX-Index bildete am heutigen Dienstag bei 12936.57 Punkten einen Hochpunkt aus und notierte im Anschluss bis 12638.22 Punkten tiefer. Mit diesem Tagestief wurde eine X-Sequentials Kurszielzone bei 12646 Punkten bis 12636 Punkten erreicht. Zugleich wurde Unterstützung an einer X-Sequentials Aufwärtstrendmarke bei 12670.50 Punkten gefunden. Widerstand befindet sich in den Kursbereichen von 12677.45 Punkten bis 12714.08 Punkten ...

