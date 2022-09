Die Kernaussagen im Überblick: Russische Krypto-Bemühungen uneindeutig Aktuelles Lagebild: Russland will Inlandstransaktionen mit Kryptowährungen weiterhin verbieten, allerdings für den internationalen Handel legalisieren Vorbild Iran? Nach Drohnen-Einkauf in Persien scheint Russland auch Lehrstunde in Sanktions-Umgehung zu erhalten Russland nach wie vor unsicherer regulatorischer Hafen für Krypto-Branche Russlands Krypto-Pläne sind nebulös. Zu Jahresbeginn deklarierte der Staat Bitcoin als einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...