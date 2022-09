Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/07: Hat sich Lenzing im Wording vertan? Facetten Immofinanz und Warimpex Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/07 geht es um einen 19-Prozent-Fall von Lenzing und es wurde ein Wort phonetisch nahe meines Nachnamens verwedet: "Drastisch" (verschlechterte Marktentwicklung). Im Halbjahr gab es noch 100 Mio. Ergebnis vor Steuern bei einer EBIT-Marge von 7,4 Prozent. Die Frage ist nun, wie drastisch das wirklich ist, 19 Prozent Reaktion sind heftig von diesem Niveau weg. Übrigens: Harald Fuchs ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...