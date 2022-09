Der amerikanische Konsumgüterkonzern Clorox Co. (ISIN: US1890541097, NYSE: CLX) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 1,18 US-Dollar je Aktie ausschütten. Damit werden auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiterhin 4,72 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 141,30 US-Dollar (Stand: 20. September 2022) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 3,34 Prozent. Die nächste Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 10. November 2022 (Record ...

