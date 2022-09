BAER SW - Julius Bär wird strategischer Investor bei chinesischer GROW Investment GroupBSLN SW - Basilea meldet Vollzug des Athyrium-Darlehens von 75 Millionen FrankenNOVN SW - Novartis will im US-Patentstreit um Gilenya Supreme Court anrufen LUKOIL/CROSSBRIDGE - Der US-Finanzinvestor Crossbridge Energy Partners steht vor der Übernahme der Lukoil-Ölraffinerie in Sizilien. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen. Italien strebt mit dem Verkauf eine Alternative zu einer Verstaatlichung der Anlage an, die geschlossen würde, würde sich in russischen Händen verbleiben. (Financial Times) APOBANK - Im Streit über einen möglichen Interessenkonflikt bei der Apotheker- und Ärztebank (Apobank) entlastet ein Gutachten Vorstandschef Matthias Schellenberg. In ...

