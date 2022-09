Die Bullen schwingen heute bei Nel ASA eindeutig das Zepter. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund zwei Prozent im Plus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 1,19 EUR hingelegt werden. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nel ASA-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Dieses wichtige Tief wurde bei 1,14 EUR markiert. Es wird also in den nächsten Tagen einen spannenden Kampf zwischen Bullen und Bären geben.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...