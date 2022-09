HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3376 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/08 geht es um meine Erinnerungen an die Erste Bank Vienna Night Runs, gestern war es wieder soweit. Mein börsliches Top-Thema sind die beiden Vormittagsgewinner: Lenzing und Semperit. Lenzing hat gestern Negativ-Rekorde in der eigenen Börsegeschichte geschrieben und es gibt Sorgen im Markt, dass die fast schon depressive Tonalität einen Börserückzug ankündigen könnte, das gelte auch für die Semperit, meinen Hörer. Ich meine: Wir brauchen beide an der Börse, ...

