Verzweiflung macht sich breit bei Draftkings-Aktionären. Schließlich stürzt die Aktie um rund drei Prozent ab. Der Titel kostet damit nur noch 16,89 USD. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Bei Draftkings steht nämlich in Kürze der Test einer wichtigen Unterstützung auf der Tagesordnung. Das wichtige 4-Wochen-Tief ist nur noch rund zwölf Prozent entfernt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 15,07 USD in den Weg. Es steht momentan ...

