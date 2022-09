DJ SENTIMENT/Private US-Anleger werden optimistischer

FRANKFURT (Dow Jones)--Während sich die Stimmung unter den Privatanlegern gegenüber der Vorwoche wenig verändert hat, ist das Lager der Bullen unter den US-Anlegern deutlich gewachsen. Auch wenn dies noch von einem niedrigen Niveau aus startet, sind es nun 40 Prozent mehr. In der Umfrage nicht enthalten ist allerdings die Zinsanhebung durch die US-Notenbank, die für die kommenden Quartale einen steileren Zinsanstieg vorgibt, um die Inflation zu bremsen.

Wie aus der wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, stieg der Anteil der Bullen auf 26,1 nach 18,1 Prozent in der Vorwoche. Dieser Wert liegt damit weiter unter dem historischen Mittel von 38 Prozent. Das Lager der Pessimisten stellt mit 46 (53,3) Prozent weiterhin die größte Gruppe. Derweil schauen von der Seitenlinie 27,9 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 28,1 Prozent in der Vorwoche.

Derweil präsentiert sich die Stimmung unter den Privatanlegern in Deutschland wenig verändert. Hier stieg der "Bärenanteil" der Privatanleger um einen Prozentpunkt auf 49 Prozent, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Lager der Bullen fiel dagegen um 3 Prozentpunkte auf 30 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um 2 Prozentpunkte auf nun 21 Prozent stieg.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2022 00:50 ET (04:50 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.