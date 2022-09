Die grosso tec AG bietet sämtlichen Aktionären der startup300 AG an, Namensaktien der startup300 AG zu einem Kaufpreis von 1 Euro je Aktie zu erwerben. Dieses Angebot ist vom 22. September 2022 bis inklusive 17. November 2022 gültig und kann in diesem Zeitraum durch formlose Nachricht an die Gesellschaft (ausschließlich unter office@startup300.at) angenommen werden, wie mitgeteilt wird. Die grosso tec AG ist bekanntlich bei startup300 investiert, grosso tec-Gesellschafter und Kontron-CEO Hannes Niederhauser ist im Aufsichtsrat der startup300.

Den vollständigen Artikel lesen ...