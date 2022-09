CSGN SW-'FT' Credit Suisse erwägt Aufteilung der Investment Bank in drei TeileSAB SM-Bank Sabadell hat indikative Angebote von der französischen Worldline, der italienischen Nexi und der US-Firma Fiserv für ihre Zahlungsverkehrssparte erhalten, wobei der Wert des Geschäfts bis zu 400 Millionen Euro betragen soll, so drei Quellen.VIE FP-Versorger Suez kauft frühere britische Sparte von Veolia zurückNOVN SW-Novartis präzisiert am Investorentag strategische Ziele ENR-Siemens Energy HV beschließt Austausch der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, weechselt zu KPMGSUSE-SUSE BESTÄTIGT 2022-AUSBLICK FÜR BER. UMSATZ, BER. EBITDA MARGEYOU-DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ABOUT YOU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9 (19) EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

