Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Nahezu ohne Veränderung endete der Handelstag für den heimischen Markt, der ATX konnte gegen Ende hin die Verluste abschütteln und einen marginalen Zuwachs von 0,01% erzielen. Am Morgen hatte noch die Nervosität nach der Bekanntgabe der Teilmobilmachung in Russland vorgeherrscht, dort sollen 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine eingezogen werden, aber im Laufe des Tages trat diese Meldung in den Hintergrund. Die Meldungslage zu den einzelnen Unternehmen blieb sehr dünn, Lenzing konnte sich nach dem deutlichen Einbruch des Vortages etwas erholen und war gestern mit einem Plus von 10,1% der stärkste Titel des Handels. Raiffeisen Research senkte das Kursziel für die Erste Group von 41,0 Euro ...

