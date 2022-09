Neuer IR-Manager bei Uniqa: Stoyan Angelov hat mit September die Leitung der Investor Relations bei der Uniqa Insurance Group von Michael Oplustil übernommen. Der gebürtige Bulgare ist seit sieben Jahren im Bereich Group Finance als Leiter Group Treasury für Uniqa tätig, seit vier Jahren verantwortet er zusätzlich das Beteiligungsmanagement. "Mit Stoyan Angelov legen wir unsere Investor Relations in sehr erfahrene Hände. Mit mehr als zehn Jahren in der österreichischen Versicherungsbranche und seiner internationalen Erfahrung im Investmentbereich wird er als verlässlicher Ansprechpartner für Investor:innen und alle anderen Kapitalmarktteilnehmer:innen das UNIQA IR-Team leiten", so Kurt Svoboda, CFO und CRO Uniqa Group und ...

