Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S3/08: Delisting-Ängste Lenzing & Semperit, wer beschützt Warimpex bzw. Drastil beim Night Run Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/08 geht es um meine Erinnerungen an die Erste Bank Vienna Night Runs, gestern war es wieder soweit. Mein börsliches Top-Thema sind die beiden Vormittagsgewinner: Lenzing und Semperit. Lenzing hat gestern Negativ-Rekorde in der eigenen Börsegeschichte geschrieben und es gibt Sorgen im Markt, dass die fast schon depressive Tonalität einen ...

