HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3379 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/09 geht es um startup300-Interna, Wien Energie hält mich und Schutzschirme für wichtig, ich hole in der Beantwortung einer Hörer-Frage zu Pierer Mobility bis hin zu Martin Begsteiger aus und sage, warum das aktuelle Börse Social Magazine verschoben wurde. weiters Agrana vs. Lenzing und Green News zu Strabag und Cleen Energy sowie Good News zu voestalpine sowie Ciao und Danke an Michael Oplustil. Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO ...

