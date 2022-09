Die grosse tec von Kontron CEO Hannes Niederhauser und Erhard F. Grossnigg kauft nicht nur weiter Kontron-Aktien, sondern will auch startup300-Aktien kaufen. Die grosso tec bietet sämtlichen Aktionären der startup300 AG an, Namensaktien der startup300 AG zu einem Kaufpreis von 1 Euro je Aktie zu erwerben, wie mitgeteilt wurde. Bekanntlich notiert die startup300 seit März nicht mehr an der Wiener Börse. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.09.)

