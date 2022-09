DAX Index X-Sequentials Daytrading 23.9.2022Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX-Index eröffnete heute mit einer Kurslücke bei 12531.66 Punkten. Das Tagestief lag bei 12526.61 Punkten. Dem folgte ein Kursanstieg bis 12781.56 Punkten. Der DAX-Index fand dort Widerstand an einer X-Sequentials Abwärtstrend Marke bei 12743.83 Punkten im 15 Minuten Chart und schloss am Donnerstag, den 22.9.2022 tiefer bei 12531.64 Punkten. Laut 15 Minuten Chart ist eine Abwärtsbewegung bis in eine X-Sequentials Kurszielzone ...

