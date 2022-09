HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3380 Franz Jurkowitsch ist nach einem Studium auf der Hochschule für Welthandel zunächst bei einer damals börsenotierten CA-Tochter tätig gewesen. Bereits im Studium lernte er Georg Folian kennen, dessen Vater die Warimpex gegründet hatte. Jurkowitsch dockte an, gemeinsam formten sie das Unternehmen, das ursprünglich bereits 1990 an die Börse kommen sollte. Das IPO fand dann 2007 statt. Auch die Söhne der beiden sind im Unternehmen in Fühurngspositionen tätig. Wir sprechen über fast ein halbes Jahrhundert Wirtschaftsgeschichte Österreich/CEE, von der Ostöffnung bis zur aktuellen Krise ist alles dabei. Privat ist Warimpex-CEO Jurkowitsch ein Fan und Sammler grosser Maler. ...

